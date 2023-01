As su Zidane: ha rifiutato il Psg per la panchina della Francia, che però ha confermato Deschamps

Continua a rimanere senza squadra il francese Zinédine Zidane, e forse, lo è anche con qualche rimpianto. Secondo quanto riportato da As, l’ex Real Madrid avrebbe anche rifiutato il Psg, per aspettare la Nazionale francese dopo il Mondiale. Un desiderio forte, che però lo ha fatto rimanere col cerino in mano in quanto la FFF ha confermato Deschamps, blindandolo con un contratto fino al 2026.