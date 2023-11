Arnaldi-Popyrin oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Coppa Davis 2023

Matteo Arnaldi se la vedrà contro Alexei Popyrin nel primo incontro di singolare di Italia-Australia, finale della Coppa Davis 2023. Capitan Volandri si affida al tennista sanremese, sconfitto da van de Zandschulp nel match di quarti dopo aver sprecato tre match point, ma pronto a tornare in campo per difendere i colori azzurri. Arnaldi ritrova per la terza volta in stagione Popyrin, contro cui ha perso in semifinale sulla terra rossa di Umago ma che ha battuto sul cemento di Shanghai. Impegno tutt’altro che facile per l’azzurro, ma anche tutt’altro che impossibile. Popyrin è sicuramente un buon giocatore e l’ha dimostrato facendosi trovare pronto in semifinale, dove ha vinto un match non semplice contro Virtanen. Non rappresenta però un ostacolo insormontabile, tantomeno per un tenniste con le qualità di Matteo, il quale potrà assolutamente giocarsi le sue carte.

Arnaldi e Popyrin scenderanno in campo oggi, domenica 26 novembre, alle ore 16:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora le Finals della Coppa Davis 2023 mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il confronto sarà visibile anche su Rai 2 (e su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), in quest’ultimo caso solamente in differita. Disponibile pure una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go, NOW, RaiPlay e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il confronto tra Arnaldi e Popyrin, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.