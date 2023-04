Arnaldi-Paire oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2023

Matteo Arnaldi affronterà Benoit Paire al primo turno del Masters 1000 di Madrid 2023, torneo in programma alla Caja Mágica dal 25 aprile al 7 maggio. Scontro tra qualificati, quindi un’ottima occasione per entrambi di potersi giocare un round d’esordio alla portata in un evento di tale caratura. Continua l’ottimo momento del giovane ligure, in grado di vincere dieci degli ultimi undici incontri disputati: dal torneo challenger di Murcia in poi solo Dan Evans è riuscito a superare Matteo nelle ultime settimane. Nelle qualificazioni ha superato in maniera convincente Misolic e poi Fils in seguito ad una bella rimonta in tre set. L’esperto tennista francese, dopo essere sceso tanto in classifica dopo le ultime complicate annate, sta riprendendo a vincere qualche partita tra Montecarlo, Barcellona e queste quali madrilene, in cui ha superato prima Passaro e poi Uchida in tre set.

Arnaldi e Paire scenderanno in campo oggi, mercoledì 26 aprile. I due giocatori sono pianificati come quarto incontro della giornata dalle ore 11.00.