Arnaldi-Misolic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Madrid 2023

Le indicazioni per seguire la sfida tra Matteo Arnaldi e Filip Misolic, valevole per il primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid. In attesa di festeggiare il traguardo della top 100, il tennista azzurro cerca l’accesso al main draw del 1000 spagnolo. Reduce dalla sua prima vittoria Atp, ottenuta a Barcellona contro Munar, sfiderà un tennista molto in forma come l’austriaco Misolic. Quest’ultimo ha infatti vinto il Challenger di Roseto degli Abruzzi, il secondo della sua carriera, ed ha ritoccato il suo best ranking, entrando tra i primi 130 del mondo. Non va però sottovalutato l’aspetto stanchezza, con l’austriaco che dovrà prendere un aereo per recarsi in Spagna e scendere subito in campo senza potersi abituare alle condizioni di gioco. Non a caso, secondo i bookmakers sarà Arnaldi a partire favorito. I due giocatori scenderanno in campo oggi, lunedì 24 aprile, come sesto match dalle ore 10:00 sul Court 5 (al termine di Gojo-Choinski). Non è prevista produzione e diretta televisiva del tabellone di qualificazione.