Arnaldi-Klein in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Brisbane 2024

Matteo Arnaldi se la vedrà contro Lukas Klein nel secondo turno del torneo ATP 250 di Brisbane 2024, evento di scena sui campi in cemento outdoor della città australiana. Dopo l’incredibile vittoria al debutto contro l’ungherese Fucsovics, maturata al tie-break del terzo set con tanto di match point annullato, Arnaldi torna in campo per sfidare lo slovacco Klein. Proveniente dalle qualificazioni, ha superato al primo turno la sesta forza del seeding Sebastian Baez e non vuole smettere di stupire. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà però Matteo: non ci sono precedenti tra i due.

Arnaldi e Klein scenderanno in campo mercoledì 3 gennaio, con orario e campo ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento sul cemento australiano attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre, il torneo Atp di Brisbane avrà un canale dedicato, vale a dire Sky Sport 251. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match fornendo ai lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.