Atp 250 Brisbane 2024: buona la prima per Nadal, spazzato via Thiem in due set

Un grande Rafa Nadal vince al rientro in campo, dopo il doppio perso contro Thompson/Purcell a Perth, in singolare contro un deludente Dominic Thiem. 7-5 6-1 il punteggio a favore del maiorchino che, dopo un primo set combattuto, sfrutta il vistosissimo calo di intensità dell’austriaco per archiviare la pratica in un’ora e mezza di gioco. Vittoria numero 1069 per Nadal, che torna al successo nel circuito maggiore dopo oltre 11 mesi, 7-5 2-6 6-4 6-1 contro Draper agli Australian Open il 16 gennaio 2023, prima dell’infortunio nel match successivo con McDonald. Partita perfetta dello spagnolo, che perde solo sei punti al servizio e vince l’88% dei punti con la prima in campo. Troppo discontinuo Thiem, che dopo il primo set perso ha smarrito una fiducia che sembrava ritrovata negli ultimi mesi del 2023. Per l’austriaco la rincorsa alla top 50 sembra quasi impossibile. Con questa vittoria Nadal scala più di 100 posizioni e sale alla 541ª della classifica Atp. Al prossimo turno lo aspetta uno tra Karatsev e Kubler.

Primo set molto equilibrato con pochissime chance in battuta e molti scambi rapidi. Il set si decide nel finale con Thiem che va in difficoltà sul 6-5 Nadal. L’austriaco si trova sotto 0-30 e concede un set point sul 30-40, ma si salva portando il game ai vantaggi. Vantaggi dove salva altri due set point, ma cede al quarto sbagliando un facile dritto a campo aperto. Immacolato in battuta Nadal, che ha perso soli 2 punti al servizio, 16/18 con il 72% di prime in campo. Lo spagnolo apre il secondo set come aveva chiuso il primo e tiene a 0 Thiem in apertura. L’austriaco commette un doppio fallo e un errore di dritto esponendosi a una pericolosa palla break. Nadal è cinico e alla prima occasione sale sopra di un break sul 2-0, che diventa 3-0 con l’ennesimo turno di battuta dominato. In calo tutti i colpi di Thiem, che subisce il doppio break nel sesto game per il 5-1 Nadal. Lo spagnolo chiude i conti nel game successivo per il 7-5 6-1 finale.

“Ho avuto l’opportunità di competere nuovamente dopo uno degli anni più difficili di tutta la mia carriera. È un giorno importante ed emozionante per me, penso di aver dimostrato un buon livello di gioco e sono molto orgoglioso di ciò che ho ottenuto. Dedico tutta la mia famiglia alla mia squadra, che è sempre stata lì a sostenermi”, le parole di Nadal.