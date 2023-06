Arnaldi-Diaz Acosta oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Challenger Heilbronn 2023

Matteo Arnaldi affronterà Facundo Diaz Acosta nella finale del Challenger di Heilbronn (Germania). Sesta finale in carriera a livello Challenger per Arnaldi, che dopo aver battuto Munar 7-5 al terzo ha superato un altro spagnolo in semifinale, Pedro Martinez. A separarlo dal titolo c’è ora solo l’argentino Diaz Acosta, che sta attraverso un buon momento di forma come dimostrano i recenti risultati. Non è tuttavia da meno Arnaldi, che infatti partirà leggermente favorito e in caso di vittoria si porterebbe a soli 10 punti dall’ingresso in top 70.

Arnaldi e Diaz Acosta scenderanno in campo oggi, domenica 11 giugno alle ore 15:00. Non è prevista una diretta televisiva. Sarà possibile seguire l’incontro su Challenger Tv, piattaforma streaming disponibile sul sito ufficiale ATP. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di Arnaldi garantendo ai propri lettori aggiornamenti al termine della partita.