Arabia Saudita: dopo golf e calcio, pronti investimenti per il cricket

Dopo i fortissimi investimenti dell’Arabia Saudita sul golf e sul calcio, anche il cricket si appresta ad essere fortemente finanziato dal fondo saudita per via del progetto ‘Vision 2030’. La Saudi Arabian Cricket Federation ha proposto di creare una Super Lega con il sistema delle franchigie stile Nba, per quello che il Guardian ha definito come “potenzialmente il torneo Twenty20 (il format classico del cricket, ndr) più lucrativo al mondo”. Sono già iniziati con la Indian Premier League (Ipl), che in futuro potrebbe aprire alla presenza di propri giocatori in altri circuiti.

Ecco le parole del Presidente della federazione internazionale (International Cricket Council), Greg Barclay: “I sauditi sono determinati a investire nello sport e, data la loro presenza nella regione, il cricket appare come una scelta ovvia”.