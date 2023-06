Amichevoli Atalanta precampionato 2023/2024: calendario, programma, orari e come seguirle in tv

Il calendario delle amichevoli dell’Atalanta per il precampionato 2023/2023: ecco di seguito il programma con gli orari e come seguirle in tv. I nerazzurri, ancora agli ordini di Gasperini, sono pronti a tornare a lavorare per preparare la prossima stagione. Il ritiro si terrà inizialmente in Valle Seriana e durerà otto giorni, dal 14 al 22 luglio. Qui si giocheranno tre amichevoli, ancora da individuare le avversarie, ma probabilmente almeno una sarà di pari livello rispetto alla Dea, che successivamente proseguirà la preparazione presso il quartier generale di Zingonia.

AMICHEVOLI ESTIVE ATALANTA

IN AGGIORNAMENTO

Sabato 29 luglio

Ore 16:00, Bournemouth-Atalanta