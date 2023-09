“Alto rischio di fuga”: l’ex Celta Vigo Santi Mina rischia l’arresto immediato

Rischia subito il carcere il calciatore Santi Mina. Condannato in secondo grado a 4 anni di reclusione per abusi sessuali, Mina potrebbe entrare “immediatamente” a causa dell'”alto rischio di fuga”. Per questo motivo l’ex Celta Vigo, idea scartata del mercato della Sampdoria, avrebbe visto essere ritirato precauzionalmente il suo passaporto elettronico del calciatore, come richiesto dall’accusa, da parte della Corte Superiore di Giustizia dell’Andalusia.

Si ritiene che la sua “ricerca attiva di lavoro fuori dal Paese” aumenti “esponenzialmente il rischio di fuga”. Sebbene il calciatore abbia ribadito la sua piena disposizionibiità davanti alla giustizia, “si ritiene che abbia omesso molte informazioni riguardo alle sue intenzioni, come accaduto la scorsa stagione quando firmò per l’Al Shabab” .