Allegri sorride dopo il derby, la sua cavalla Estrosa trionfa a Capannelle: “Grande emozione”

E’ un’altra domenica di trionfo per Massimiliano Allegri. Non di certo alla guida della Juventus, visto che nel derby è arrivato ieri uno scialbo 0-0, quanto sul fronte dell’ippica, dove all’Ippodromo Capannelle la cavalla Estrosa, di proprietà del tecnico livornese, ha vinto ancora e si è imposta sui 1800 metri de Premio Signorino, proiettandosi ora verso il prossimo ‘Presidente della Repubblica, storica pattern che si correrà il 19 maggio nell’imperdibile Derby Day. Una vera e propria impresa quella della quattro anni montata da Dario Di Tocco, che in giubba rigorosamente amaranto, ha sbaragliato la concorrenza dei cavalli maschi, respinti tutti con un’azione potente, contenendo il recupero dei rivali senza nemmeno dover ricorrere al corto muso.

L’allenatore della Juve ha commentato questo successo di Estrosa al termine della corsa: “È stata una grande emozione per me, soprattutto per il fatto che una femmina ha battuto i maschi. Ed è la prima volta. Naturalmente sono molto contento anche per gli allenatori di Estrosa, Cristiana Brivio ed Endo Botti, che stanno facendo un ottimo lavoro”.