Allegri, il consiglio di Galeone: “È arrivata l’ora di andare all’estero. Sarebbe perfetto per la Premier League”

“Fino a qualche tempo fa gli avrei detto di restare. Adesso, invece, gli direi che è arrivata l’ora di cercare un’affermazione all’estero come hanno fatto dopo tanti successi in Italia sia Capello che Ancelotti”. Questo è il consiglio di Giovanni Galeone, ex allenatore, amico e confidente di Massimiliano Allegri all’attuale tecnico bianconero. “Allegri ha allenato e vinto con Milan e Juventus. In bianconero è all’ottava stagione e più panchine di lui le ha soltanto Trapattoni. Non vedo Max in Arabia, ma sarebbe perfetto per l’Inghilterra. La prossima sarà un’estate di grandi cambiamenti un po’ in tutta Europa: vedrei benissimo Max al Liverpool per il post Klopp o al Manchester United”, ammette l’ex tecnico in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Galeone poi si sofferma più in generale sulla Juventus e sulla rosa costruita per quest’anno: “Non so se Giuntoli sia arrivato troppo tardi, ma per ora sul mercato non ha inciso. Alla Juventus, che ha ottimi giovani, vanno aggiunti 4-5 colpi importanti. Koopmeiners a centrocampo, Calafiori in difesa e Felipe Anderson sulla fascia sarebbero ottimi rinforzi. Ma penso serva anche altro: a partire da un regista di ruolo perché Locatelli è adattato”.