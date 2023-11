Sassuolo-Salernitana 2-2, Thorstvedt: “Contava vincere, non mi importa della doppietta”

Intervistato a bordocampo ai microfoni di DAZN, alla fine della partita Sassuolo-Salernitana terminata 2-2, Kristian Thorstvedt autore della doppietta che ha consentito ai neroverdi di ripristinare il doppio svantaggio, ha parlato della partita e della sua prestazione. Queste le parole del norvegese: “Abbiamo fatto una brutta partenza, avevamo intenzione di portare a casa i 3 punti. Siamo migliorati a cavallo tra gli ultimi 20 minuti del primo tempo e l’inizio del secondo tempo, ma nonostante la doppietta non sono contento perchè è mancata la vittoria. Ogni partita cominciamo male e andiamo in svantaggio, dobbiamo capire il perchè di questo problema. Nella seconda frazione abbiamo giocato di squadra e c’è stato qualche segnale positivo, ma non abbiamo ottenuto ciò che volevamo”