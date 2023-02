Al Ahly-Real Madrid oggi in tv: canale, orario e diretta streaming semifinale Mondiale per Club 2022

Al Ahly-Real Madrid sarà visibile in tv: cco le informazioni su data, orario e diretta streaming, semifinale del Mondiale per Club 2022. In Marocco si scontrano gli egiziani, campioni della Champions League africana in carica, e gli spagnoli, che hanno vinto l’ultima Champions League europea. Chi vincerà approdando così in finale? Appuntamento fissato per le ore 20:00 di oggi mercoledì 8 febbraio, diretta tv su Sky Sport Uno, diretta streaming su Sky Go e su Now per gli abbonati.