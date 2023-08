Ahmed Zero prende in giro Cristiano Ronaldo sui social: “Il secondo miglior giocatore della storia”

Ha dell’assurdo ciò che ha combinato il giocatore dell’Al-Shorta, Ahmed Zero che, su Instagram ha preso in giro Cristiano Ronaldo dopo averci giocato contro. Il calciatore infatti, ha pubblicato sui social una foto assieme al campione portoghese, postando poi la frase “Con il secondo miglior giocatore della storia”. Palese quindi per chi parteggi nell’eterna sfida tra CR7 e Messi. Da segnalare come, nel match giocato dove è stata scattata la foto, l’Al Nassr ha battuto l’Al Shorta per la semifinale della Champions League araba, per 1-0, proprio con gol di Cristiano Ronaldo.

