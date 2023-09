Abodi: “La maglia dell’Italia deve essere un simbolo, anche per qualcuno ha perso il fascino”

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha voluto parlare della bandiera della nostra Nazione che sventola alta in tutti gli sport. L’intervento di Abodi è andato in scena a margine della festa ‘Azzurra Libertà’ di Forza Italia giovani in corso a Gaeta. Un accenno anche alla Nazionale di Spalletti.

Le parole di Abodi: “L’augurio che faccio a tutte le nazionali, come quella di rugby che oggi ha vinto, quella di pallavolo maschile che continua il suo percorso agli Europei, poi a quella del calcio di Spalletti, è di sviluppare e promuovere tutti insieme i valori della maglia azzurra. Questo ci aiuterà anche, non soltanto ad apprezzarla di più, ma anche a partecipare di più perchè in qualche disciplina ho idea che stia perdendo un pò di fascino che invece dobbiamo riprendere, perchè la maglia azzurra è il simbolo della nostra nazione e anche del nostro impegno nei confronti dello sport e di tutte le discipline sportive”