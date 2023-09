Highlights e gol Ucraina-Inghilterra 1-1, qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 5

Il video con gli highlights e i gol di Ucraina-Inghilterra 1-1, match valido per le qualificazioni agli Europei 2024. A Wroclaw, campo neutro in Polonia a causa della guerra, gli ucraini la sbloccano con Zinchenko, ma il suo ex compagno di club Walker pareggia i conti prima dell’intervallo. Nella ripresa succede ben poco e il risultato così non cambia. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.