4 anni di ban dagli stadi per un “tifoso” britannico: aveva indossato una maglia provocatoria verso la tragedia di Hillsborough

Un “tifoso” inglese, James White, 33 anni, è stato bannato da qualsiasi stadio del Regno Unito per i prossimi 4 anni. L’uomo, durante la finale tra Manchester United e City di FA Cup dello scorso 3 giugno, ha indossato una maglia con il numero 97 e le parole “non abbastanza”. La maglia provocatoria e molto insultante si riferiva al disastro di Hillsborough, dove il 15 aprile 1989 proprio 97 tifosi del Liverpool morirono per una calca nello stadio in cui si stava giocando il match. Per lui anche multe per un totale di circa 1.750 euro.