25 novembre, Metsola sul pallone rosso: “Bisogna agire adesso e prevenire la violenza”

La presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola si complimenta con la Lega B per l’iniziativa ‘pallone rosso’, oggi in campo in occasione della giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne: “Dobbiamo rinnovare il nostro impegno a fare tutto il possibile per prevenire la violenza contro le donne e le ragazze in Europa e ovunque nel mondo. Non ci sono più scuse. Dobbiamo agire adesso. È già troppo tardi. Abbiamo bisogno di un quadro di protezione adeguato, di maggiori condanne e di porre fine alla indifferenza istituzionale che continua nei confronti della violenza endemica contro le donne. Le donne meritano di vivere libere dalla paura. Nessuna parola di conforto potrà mai riportare indietro una madre, una figlia o una sorella. Ma giustizia e responsabilità sono un sostegno per alleviare il dolore di chi rimane in vita“. Il presidente Balata risponde: “Prosegue il forte impegno per il terzo anno consecutivo della nostra intensa campagna contro la violenza sulle donne. La Lega B ha dedicato risorse considerevoli per sensibilizzare e promuovere un autentico cambiamento culturale, basato sull’educazione all’affettività e il rispetto reciproco. Quest’anno, abbiamo rafforzato ulteriormente la struttura della nostra campagna, integrandola con numerose attività sin dalla prima giornata di gioco. Sottolineo con gratitudine il riconoscimento della nostra iniziativa da parte del Parlamento Europeo, in particolare ringrazio la presidente Roberta Metsola, per il suo attivo coinvolgimento e sostegno nella lotta contro questo grave crimine. Questo supporto conferma l’importanza del nostro impegno a livello europeo e ci spinge a continuare nella nostra missione di promuovere una società libera dalla violenza di genere. La Lega B è consapevole dell’importanza di collaborare con istituzioni di così alto profilo. Continueremo con determinazione e impegno nella nostra missione, affinché insieme possiamo costruire un fronte comune contro la violenza sulle donne“.