Tuffi, Pellacani: “Voglio essere a Parigi anche nei 3M individuali”

Chiara Pellacani non vuole fermarsi e dopo essere stata assoluta protagonista all’Europeo di Roma in cui ha conquistato cinque medaglie in altrettante gare disputate, vuole esserlo anche alle Olimpiadi di Parigi dell’anno prossimo. La tuffatrice è stata intercettata dai media direttamente dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI.

Queste le parole della Pellacani: “Provo grande emozione a pensare a Parigi 2024. A Tokyo 2020 ho gareggiato solo nel sincro (gara chiusa al settimo posto, ndr), stavolta il mio obiettivo è qualificarmi anche nei 3 metri individuali. Per noi atleti è fondamentale monitorare continuamente lo stato di salute- spiega la romana classe 2002 nel portale dedicato dal Coni ai Giochi di Parigi 2024- Farci visitare dagli specialisti che troviamo qui è un grande privilegio”. L’azzurra vuole partire con il piede giusto nel circuito iridato: “Quella di Xi’an sarà una prova importante ed anche utile per renderci conto del livello a cui sono in grado di esprimermi ora in vista degli Europei di giugno in Polonia. Ho lavorato duramente per cercare di replicare in Polonia gli splendidi risultati ottenuti a Roma nel 2022. Darò il massimo. Dopodiché mi concentrerò sui Mondiali in programma a luglio in Giappone“.