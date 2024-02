Tuffi, Mondiali Doha 2024: Tocci secondo nelle qualificazioni dal metro. Accede alla finale anche Marsaglia

En plein azzurro nelle qualificazioni del trampolino maschile da 1 metro ai Mondiali di tuffi in corso di svolgimento a Doha, in Qatar. Prestazione decisamente positiva per Giovanni Tocci, che a parte un errore nella terza serie (42.00 di valutazione) ha offerto un livello che promette bene per la finale in programma questo pomeriggio alle 17:00 italiane. Quattro tuffi sopra il 65.00, due di questi a quota 72.00 per un totale di 385.05 che gli è valso il secondo posto. Questa mattina è riuscito a fare meglio solamente il giovane messicano Osmar Olvera Ibarra: il 19enne è stato l’unico a superare la soglia dei 400 punti, chiudendo la sua gara con 406.30. Dietro a lui e al nostro Tocci si è piazzato l’australiano Shixin Li, poi il cinese Jiuyuan Zheng e il britannico Ross Haslam a chiudere la top-5.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

GLI ITALIANI IN GARA OGGI

IL PROGRAMMA DEI TUFFI: DATE E ORARI

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

Come accaduto ieri nella prova femminile, i 44 atleti in gara sono stati suddivisi in due gruppi, portando così il nostro Lorenzo Marsaglia a dover attendere quantomeno un paio di ore – dopo aver ottenuto la sesta piazza nel suo raggruppamento – per conoscere il suo destino in vista della finale. Anche il 27enne romano ha rischiato di pagare un errore macroscopico, con il 40.50 ottenuto nella penultima serie, ma per sua fortuna il livello non è stato altissimo nel secondo gruppo ed è riuscito a ottenere il pass con un complessivo di 342.90 e l’undicesima posizione.