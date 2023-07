Tuffi grandi altezze, Mondiali Fukuoka 2023: Elisa Cosetti nona nella finale

Elisa Cosetti chiude al nono posto la finale di tuffi grandi altezze ai Mondiali di Fukuoka 2023. L’azzurra, 21 anni appena compiuti, è la prima delle europee con 258.50 punti. Al terzo round doppio salto mortale indietro con due avvitamenti e ricevuto 76.50, nel quarto e ultimo round il triplo salto mortale avanti con mezzo avvitamento (barani) con 74.80. “Sono felicissima del mio debutto al mondiale, perché oggi ho fatto due tuffi veramente belli – commenta l’azzurra come riportato da Federnuoto – ieri ho sbagliato un tuffo e mi sono detta di non preoccuparmene e di pensare che c’era ancora un giorno per recuperare. Così è stato, infatti, ma adesso che è finita la gara recrimino un po’ perché se avessi fatto bene anche quello sarei salita ancora di più in classifica”.

L’oro va all’australiana Rhiannan Ifflandcon 357.40 punti, alle sue spalle le canadesi Molly Carlson con 322.80 e Jessica Macaulay con 320.95. Domani, giovedì 27 luglio, si conclude la finale maschile con Davide Baraldi e Andrea Barnabà rispettivamente quattordicesimo e quindicesimo.