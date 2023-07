In archivio anche le batterie della quarta giornata dei Mondiali di nuoto di Fukuoka 2023. Nei 100 stile libero maschili, turno superato da Alessandro Miressi e pass per le semifinali con il nono tempo: 48″14 il crono del torinese che, dopo un passaggio in 23″12, gestisce nel secondo 50. “Mi sentivo bene in acqua, ma nelle batterie del mattino ho sempre difficoltà ad ingranare – le parole di Miressi riportate da Federnuoto – Speravo di nuotare un tempo migliore. Alla fine ho saltellato un poco. Con avversari così forti dovrò per forza andare veloce come in staffetta, avvicinare il record italiano, altrimenti rischio di uscire“. Niente da fare invece per Manuel Frigo, ventesimo nonostante il primato personale di 48″45.

Alberto Razzetti volta pagina dopo i 200 farfalla e si qualifica per le semifinali dei 200 misti con il tredicesimo tempo in 1’58″74.Comanda il vice campione olimpico Duncan Scott, seguito dai giapponesi Daiya Seto e So Ogata. Batterie dei 50 dorso amare per Costanza Cocconcelli e Margherita Panziera, rispettivamente ventunesima in 28″51 e ventiquattresima in 28″61. Eliminata anche la 4×100 misti mixed formata da Lorenzo Mora, Federico Poggio, Ilaria Bianchi e Costanza Cocconcelli: la squadra azzurra è undicesima in 3’46″08, un tempo che entra nelle graduatorie per le qualificazioni olimpiche che saranno completate ai mondiali di Doha dove si assegneranno ulteriori 13 pass per i Giochi di Parigi 2024.

Nelle finali all’ora di pranzo (a partire dalle 13, le 20 locali), l’Italia si giocherà due carte importanti per le medaglie: appuntamento con le finali di Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero e con Nicolò Martinenghi nei 50 rana.

CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

MONDIALI, COME VEDERLI IN TV: LA PROGRAMMAZIONE DETTAGLIATA

TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT