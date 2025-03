NBA e FIBA insieme per la creazione di una nuova lega con base in Europa. L’idea non è certo nuova, anzi è stata esplorata più volte nel corso degli ultimi anni, ma ora le parti iniziano a fare sul serio, come d’altronde era stato anticipato dai rumors dei giorni scorsi. Quest’oggi a New York si è tenuta la riunione del Board of Governors, che comprende i rappresentanti di ogni franchigia della lega cestistica a stelle e strisce e l’esito delle conversazioni è stato positivo, per stessa ammissione del Commissioner Adam Silver.

COSA HA DETTO SILVER IN CONFERENZA STAMPA

Silver si è subito dopo presentato in conferenza stampa con il segretario generale della FIBA ​​Andreas Zagklis, annunciando che è arrivato il momento di portare l’esplorazione della possibilità di un potenziale campionato in Europa alla fase successiva. Il Commissioner ha ammesso che è ancora presto per entrare nei dettagli del progetto e che prima bisogna innanzitutto sviluppare un piano di business da presentare. L’idea iniziale è però quella di partire con 16 squadre, di cui 12 fisse e 4 che ruotano in base ai meriti sportivi. Insomma, una lega aperta ma non troppo, sfruttando l’appeal delle grandi città europee come Londra, Parigi, Berlino unite a tante altre piazze del Vecchio Continente che vivono per il basket e attualmente protagoniste in Eurolega. Silver ha poi spiegato come alla base ci sia l’idea di creare un mix tra il business come lo conosciamo in NBA e il basket giocato europeo, con partite da 40 minuti e di fatto altre regole FIBA.

L’assemblea odierna – come aveva anticipato The Athletic – non era destinata a concludersi con un voto, ma con il sostanziale via libera che autorizzasse Silver a portare avanti l’idea con la FIBA e i vari investitori che senz’altro si faranno avanti. Ed è accaduto esattamente questo, con il conseguente aumento delle chances che il basket europeo come lo conosciamo possa essere rivoluzionato da qui a qualche anno.