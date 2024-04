Tuffi, Assoluti primaverili 2024: Sargent Larsen vince dalla piattaforma, Belotti sorride dal metro

Va in archivio la prima giornata di Assoluti Open UnipolSai di tuffi che per il sedicesimo anno sono in programma nella piscina Stadio Monumentale in corso Galileo Ferraris a Torino. Nella finale dal trampolino 1m è il bergamasco classe 2004 Stefano Belotti (sesto nelle eliminatorie) a trionfare con un punteggio di 407.45 davanti ai vicecampioni del mondo del sincro 3 metri Giovanni Tocci (405.95) e Lorenzo Marsaglia (387.45). Quarto posto per Matteo Cafiero (379.10), mentre è quinto Matteo Santoro (356.55), argento a Doha 2024 nel trampolino sincro mixed in coppia con Chiara Pellacani. Più indietro Francesco Porco (352.90), Antonio Volpe (287.05) e Renato James Calderaro (277.85). Nel trampolino 3m femminile è la classe 2005 Elisa Pizzini a vincere con il totale di 288.15, davanti a Matilde Borello (277.90) e Giorgia De Sanctis (248.70). Quarto posto invece per Elettra Neroni (243.40), seguita da Rebecca Jade Rache Curti (230.50), la finlandese Odessa Kack (230.50), la svedese Ellen Andersson (229.20), Viola Gonini (185.20), Sofia Conte (171.80), Gaia Franchini (150.15). Infine, nella finale della piattaforma uomini ad esultare è Andreas Sargent Larsen che vince con 423.20. Alle sue spalle Francesco Casalini (393.70) e Simone Conte (383.75). Più indietro Riccardo Giovannini (375.45) e Romano Hao Jun Wang (353.15). Sesto e settimo posto per i due giovanissimi Raffaele Pelligra (classe 2008) e Davide Barberi (classe 2009), che collezionano rispettivamente 350.50 e 295.40, davanti a Milo Zangara (248.80).