Parigi 2024, Pellacani sogna una medaglia: “Emozionata, non voglio avere rimpianti”

La tuffatrice azzurra Chiara Pellacani si racconta ai microfoni di Italia Team TV, la piattaforma OTT del CONI, in un nuovo episodio di Italia Team Stories. La romana classe 2002, deve a un suo compagno di classe delle elementari l’approccio ai tuffi, diventati poi la sua passione e la sua vita. Emozionata, racconta i momenti delle prime gare, il primo costume della Nazionale giovanile, le prime gare internazionali a 14 anni e anche le prime medaglie: “Mi sono sempre divertita tanto a gareggiare”.

La paura, in una disciplina così particolare, non manca neanche al suo livello: “C’è sempre stata e c’è tuttora. Un po’ di paura non andrà mai via. Ma mi piace. È un po’ come avere un ostacolo davanti: in qualche modo devo superarlo. Questa cosa mi aiuta anche nella vita in generale”.

La vittoria dei Giochi Europei di Cracovia 2023, e la conseguente qualificazione a Parigi 2024, sono la sua gioia più grande, mentre la medaglia sfuggita all’ultimo tuffo a Tokyo 2020 nel 3 metri sincro con Elena Bertocchi la ferita più profonda. Quest’anno l’obiettivo è il riscatto in Francia: “Sono molto emozionata. Stiamo lavorando per arrivarci al 100% e non avere rimpianti. I Giochi Olimpici sono sempre stati il mio grande sogno: partecipare a Tokyo è stato un bel traguardo, a Parigi affronterò la gara in maniera diversa”.