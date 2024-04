A Parigi si inaugura la piscina per le Olimpiadi: tuffatore Jandard scivola di fronte a Macron (VIDEO)

Che figuraccia per il tuffatore francese Alexis Jandard. Scelto per eseguire il primo tuffo nel giorno dell’inaugurazione della piscina del centro Olimpico di Saint-Denis in vista delle Olimpiadi, il giovane transalpino, alla presenza primo del presidente Emmanuel Macron, è scivolato in modo rovinoso sul trampolino ed è caduto in acqua in modo tragicomico. Per fortuna non si è fatto del male, anche se il video sta facendo il giro del mondo e scatenando l’ilarità di molti, mentre sono comunque in tanti a voler rincuorare il tuffatore, che ha ammesso: “La mia schiena sta bene, ma il mio ego…”. Ecco di seguito il video.

French Olympic diver Alexis Jandard, 26, slipped and fell into the water as athletes performed in the inauguration ceremony of an Olympic aquatics centre north of Paris yesterday. In reply, he said: "Thanks for the support! For your information, my back is fine, but my ego…" pic.twitter.com/jtCcyyATfl

— RTÉ News (@rtenews) April 5, 2024