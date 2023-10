Triathlon, World Cup: sabato tappa a Roma, per la prima volta nella storia

La Città Eterna si appresta a ospitare un importante ed emozionante evento, dedicato non solo agli sportivi, ma a tutte le persone che avranno l’occasione di viverlo. Il 7 ottobre infatti si svolgerà una tappa della World Triathlon Cup, nella splendida cornice del Laghetto dell’Eur, per la prima volta nella storia di Roma. In palio punti preziosi in vista delle qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi del 2024.

La gara, su distanza sprint, si snoderà su percorsi tecnici, multilap e spettacolari anche per gli spettatori. I più forti campioni nazionali e internazionali dovranno affrontare 750 metri di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa. L’intera manifestazione avrà inizio domani, giovedì 5 con la conferenza stampa di presentazione alle ore 12.00, presso la finish line del campo gara, in Viale America 201.

A seguire, venerdì 6, una giornata ricca di appuntamenti imperdibili: si inizia dalle 15, con l’attività di promozione organizzata dal Comitato FITri Lazio e riservata a tutti i giovani che desiderano scoprire il mondo della triplice, con partecipazione aperta anche a chi non è tesserato per la Federazione. Dalle 19.30, sulla finish line dell’evento, attesissimo il DJ Set di Don Cash di Radio Dimensione Suono, a ingresso libero. A partire dalle 20.30, il via all’evento di Videocittà: uno spettacolo di luci e musica che avrà luogo presso il Laghetto dell’Eur, la perfetta cerimonia di inaugurazione della tre giorni romana.

Il sabato spazio alle due gare di triathlon. Alle 9 il via della prova femminile, alle 12 quella maschile. Il pubblico potrà seguire tutte le fasi di gara dalle tribune prospicienti la zona cambio e la zona arrivo, grazie anche al ledwall che rimanderà le immagini della diretta Rai.