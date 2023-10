Incidente Mestre, un minuto di silenzio prima di Venezia-Parma

Un minuto di silenzio per ricordare le 21 vittime dell’incidente di Mestre. La Lega calcio di B del presidente Mauro Balata ha diffuso una nota per esprimere “il proprio profondo cordoglio per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime, ai loro familiari e alla città di Venezia, territorio che fa parte della famiglia della Lega B attraverso il club del presidente Duncan Niederauer a cui va il nostro simbolico abbraccio”. Così, fa sapere la lega di B, in accordo con il Venezia è stato “disposto un minuto di silenzio da osservare prima della gara che i lagunari giocheranno con il Parma sabato 7 ottobre”.