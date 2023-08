Triathlon, World Cup 2023: Seregni, Zane e Prat le azzurre impegnate in Cina

Torna questo fine settimana la World Triathlon Cup, che fa tappa in Cina e più precisamente nella località di Weihai. Sarà distanza olimpica con 1.5 km di nuoto su due giri, 40 km di ciclismo divisi in otto giri e 10 km di corsa in un percorso di quattro giri. Tre le azzurre convocate per la trasferta in terra cinese: Bianca Seregni, Ilaria Zane e Luisa Iogna Prat. La partenza delle gare, in programma sabato 26 agosto, prevede alle ore 8.30 la gara maschile e alle ore 11.15 la gara femminile con al via le azzurre (in Italia le 5.15).