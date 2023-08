Triathlon, Test Event Parigi: Alice Betto tredicesima

di Mattia Zucchiatti 10

Al via i World Triathlon Olympic Game Test Event Paris che nella prova femminile confermano il dominio di stagione del duo composto dalla francese Cassandra Beaugrand e dalla britannica Beth Potter, rispettivamente prima e seconda. Migliore azzurra è stata Alice Betto (G.S Fiamme Oro), tredicesima, mentre Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro) ha chiuso in 31esima posizione. Bianca Seregni (G.S. Fiamme Oro – DDS/7MP) dopo aver dominato la prova di nuoto (00:19:42) insieme alla Rappaport, non è riuscita a restare nel gruppo al comando durante la frazione di ciclismo e ha chiuso in 36esima posizione. Squalifica invece per Ilaria Zane (Overcome) a causa di un errore nel percorso della prova di nuoto.