Triathlon, Europe Mixed Realy Championship 2023: l’Italia chiude al settimo posto a Balikesir

Nella Mixed Relay che ha chiuso l’Europe Triathlon Mixed Relay Championships di Balikesir la squadra italiana composta da Alessio Crociani, Angelica Prestia, Nicola Azzano e Costanza Arpinelli ha chiuso al settimo posto. Il piazzamento originario era l’ottava posizione, ma dopo la squalifica della Francia, gli azzurri hanno guadagnato una casella. Crociani ha cercato la fuga con nuoto e ciclismo, ma poi ha perso terreno nella corsa. Prestia ha recuperato diverse posizioni ed ha ceduto il passo ad Azzano in nona posizione. Azzano ha superato la Germania sul traguardo risalendo fino al settimo posto, che non è riuscito a difendere la Arpinelli che ha chiuso ottava al traguardo per il sorpasso della Germania, posizione poi diventata settima per la squalifica francese.

Titolo europeo assegnato alla Gran Bretagna con Hamish Reilly, Tilly Anema, Samuel Dickinson Jessica Fullagar, che ha preso il comando durante la terzo frazione (Dickinson) e ha vinto in solitaria. Seconda la Spagna con il team composto da Esteban Basanta Fouz, Sara Guerrero Manso, Jose Ignacio Galvez Ponce, Cecilia Santamaria Surroca. Terza posizione e medaglia di bronzo, con colpo di scena, per la Svizzera (Fabian Meeusen, Nora Gmür, Alexis Lherieau, Rebecca Beti) che quarta al traguardo, dopo essere stata superata dalla Francia proprio nell’ultimo chilometro di gara per lo stop forzato svizzero a causa di una penalità, ha poi vinto la medaglia di bronzo dopo la squalifica del team francese che non ha scontato a sua volta la sua penalità.