Triathlon, Coppa del Mondo: Sarzilla chiude settimo a Brasilia

Nella tappa di Coppa del Mondo di Triathlon in Brasile, il cammino dell’azzurro Sarzilla è stato buono. Colui che rappresentava i colori azzurri in quel di Brasilia ha concluso con un ottimo settimo posto. L’azzurro ha aperto la sua prova con un buon nuoto, che lo ha inserito dopo la prima transizione nel gruppo dei quindici al comando, ma ha pagato l’accelerazione nell’ultimo giro di ciclismo del messicano Crisanto Grajales e del canadese Charles Paquet, che hanno creato una frattura tra i fuggitivi, portando in T2 solo un piccolo gruppo di circa dieci atleti, che avevano circa quindici secondi di vantaggio sul primo gruppo inseguitore, che aveva ripreso intanto sia Sarzilla che l’altro azzurro in gara Alessio Crociani, entrambi in fuga.

La gara alla fine è andata al brasiliano Miguel Hidalgo, che ha regolato nell’ultimo chilometro lo spagnolo Antonio Serrat Soane. Al terzo posto il canadese Charles Paquet. Gli azzurri completano comunque una giornata e un fine settimana da ricordare con le medaglie di Alice Betto (oro a Brasilia), di Bianca Seregni (oro a Chengdu) e Ilaria Zane (bronzo a Chengdu).