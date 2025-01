Dopo il raduno programmatico di Tirrenia svoltosi lo scorso novembre, la nazionale azzurra di triathlon tornerà a lavorare a Fuerteventura, nelle Isole Canarie, dall’11 gennaio al 1° febbraio, in occasione di un Camp Alto Livello che vedrà la partecipazione di tredici azzurri (8 donne e 5 uomini). L’unica reduce dalle Olimpiadi di Parigi 2024 che prenderà parte alla spedizione è Bianca Seregni (Gruppo Sportivo Fiamme Oro). Con lei, tra le convocate del direttore sportivo Simone Biava, presenti Angelica Prestia (Gruppo Sportivo Esercito), Myral Greco (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), Chiara Lobba (K3 Triathlon Cremona), Sharon Spimi (Gruppo Sportivo Fiamme Oro), Costanza Arpinelli (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), Francesca Calvauna (Magma Team) e Martina Mcdowell (CUS Udine) tra le donne. Tra gli uomini invece spazio a Nicolò Astori (707 Team Minini), Lorenzo Pelliciardi (Valdigne Triathlon), Pietro Giovannini (K3 Triathlon Cremona), Euan De Nigro (Gruppo Sportivo Carabinieri) e Samuele Angelini (Gruppo Sportivo Fiamme Oro).

Assenti quindi alcune veterane come Alice Betto e Verena Steinhauser. Il motivo è semplice: come si legge nel comunicato della Federazione, “il camp di Fuerteventura è stato concepito principalmente per gli atleti più giovani della fascia sviluppo che necessitano di un lavoro coordinato della Federazione per costruire solide basi tecniche e formative”. “L’obiettivo – si legge – è creare le condizioni per un percorso di crescita strutturato, guidato dallo staff federale, in linea con le strategie di sviluppo a medio e lungo termine”. Al contrario gli atleti “con un’esperienza consolidata in cicli olimpici e/o una maturità sportiva avanzata gestiranno autonomamente la loro preparazione invernale nei rispettivi ambienti di lavoro qualificati, spesso in contesti internazionali di alto livello. Alcuni atleti sono stati selezionati come sparring partner per elevare la qualità degli allenamenti e offrire un confronto tecnico utile ai compagni di squadra”. Non solo. Come spiega la federazione “sono stati convocati anche atleti provenienti da altre discipline sportive, ritenuti idonei per un percorso di transizione al triathlon, per valutarne il potenziale e favorirne l’integrazione nei programmi federali”.

Lo staff sarà composto da Matteo Torre (Responsabile scientifico), Andrea Gabba (Coordinatore Sviluppo Italia), Luca Zenti (Analista dati della performance), Manuel Canuto (Tecnico Squadre Nazionali), Michele Zanini (Specialista della Forza), Massimo Strada (Tecnico Sviluppo Italia), Costanza Giannini (Analista dati della performance), Valentina Odaldi (Fisioterapista), Stefano Betti (Fisioterapista) e Davide Golfetto (Fisioterapista). Inoltre è stato invitato a partecipare Riccardo Wenter, Tecnico specialista del nuoto.

I PROSSIMI IMPEGNI

Il 15 febbraio 2025 inizieranno le World Triathlon Championship Series con il primo appuntamento negli Emirati Arabi, ad Abu Dhabi. Il 17 maggio nuovo impegno a Yokohama in Giappone, mentre il 31 dello stesso mese sarà l’Italia (location ancora da definire) ad ospitare la terza tappa. Gli appuntamenti successivi saranno ad Amburg0 (12-13 luglio), Karlovy Vary (14 settembre), Weihai (26 settembre), fino alle finali di Wollongong in programma tra il 15 e il 19 ottobre. La World Cup inizierà il 22 febbraio a Napier in Nuova Zelanda. La tappa italiana sarà a Roma il 4-5 ottobre.

World Triathlon Championship Series

15 febbraio | WTCS Abu Dhabi (UAE)

17 maggio | WTCS Yokohama (JPN)

31 maggio | Italia (location TBC)

12-13 luglio | WTCS Amburgo (GER)

14 settembre | WTCS Karlovy Vary (CZE)

26 settembre | WTCS Weihai (CHN)

15-19 ottobre | Championship Finals Wollongong (AUS)

Mixed Relay Series

16 febbraio | Abu Dhabi (UAE)

13 luglio | Mixed Relay World Championships Amburgo (GER)

World Triathlon Cups

22-23 febbraio | Napier (NZL)

22 marzo | Lievin (FRA) | Indoor World Cup

12-13 aprile | Vina del Mar (CHI)

19-20 aprile | Brasilia (BRA)

10 maggio | Chengdu (CHN)

24-25 maggio | Samarkand (UZB)

21-22 giugno | Huatulco (MEX)

28-29 giugno | Saidia (MOR)

5-6 luglio | Tiszaujvaros (HUN)

20-21 settembre | Valencia (ESP)

4-5 ottobre | Rome (ITA)

1-2 novembre | Tongyeong (KOR)

8-9 novembre | Miyazaki (JPN)