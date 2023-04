Tiro con l’arco, World Cup 2023 Antalya: bene Nespoli e Paoli nell’olimpico, Italia agli ottavi nella gara a squadre

Oggi si è svolta la seconda giornata della prima tappa di World Cup 2023 di tiro con l’arco. Buone prove nell’arco olimpico degli azzurri. Squadre eliminate nel compound.

Per quanto riguarda l’arco olimpico, in campo maschile ottime le prove in qualifica di Mauro Nespoli, 7° con 671 punti, e Alessandro Paoli, 12° con 669. Più indietro Federico Musolesi, 24° con 662 e Michele Frangilli, 70° con 647, In testa il padrone di casa Mete Gazoz (688), lo statunitense Brady Ellison (687) e il cinese Zhongyuan Li (679). Tutti e quattro gli azzurri sono riusciti a battere gli avversari nel primo turno di eliminatorie.

Tra le donne prima posizione per la messicana Alejandra Valencia con 677 punti, seconda per la spagnola Elia Canales (673) e terzo per la cinese Mengyao Zhang (671). Prima delle azzurre Chiara Rebagliati, 26ª con 650. 33ª posizione per Elisabetta Mjino (648), 50ª per Lucilla Boari (641) e 66ª per Tatiana Andreoli (628). Nel primo turno di eliminatorie nessuna difficoltà per le azzurre che avanzano senza difficoltà

Nella gara a squadre l’Italia maschile (Nespoli, Musolesi, Paoli) si arrampica fino al terzo posto con 2002 punti, dietro a Cina (2004) e Turchia (2007). Un risultato che permette agli azzurri di volare direttamente agli ottavi dove sfideranno una tra Slovenia e Gran Bretagna. Decimo posto per Boari, Mijno e Rebagliati nella competizione a squadre femminile con 1938 punti.

Nel Compound maschile Marco Bruno, Leonardo Costantino e Jesse Sut, escono contro la Malesia (Mazuki, Md Ariffin, Muhammad) con il risultato di 235-232. Nel femminile, squadra composta da Elisa Roner, Marcella Tonioli e Irene Franchini, le azzurre vengono battute dalla Gran Bretagna per una manciata di centimetri. La sfida finisce infatti 233-233 si va così allo shoot off con le sei frecce che non spezzano l’equilibrio (28-28), ma una dei tiri delle britanniche è più vicino al centro e così l’Italia viene eliminata.