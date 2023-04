Tiro con l’arco, tre medaglie azzurre nell’European Grand Prix di Lilleshall 2023

Il terzetto maschile d’oro, quello femminile d’argento e Marco Bruno di bronzo: finisce così lo European Grand Prix di Lilleshall dell’Italia, che raccoglie tre medaglie grazie ai suoi compound. La squadra maschile, in finale, ha la meglio senza faticare con la Grecia (229-221), quella femminile cede di un solo punto alle padrone di casa della Gran Bretagna (230-229) e, infine, Marco Bruno vince alla freccia di spareggio (145-145) il bronzo nella gara individuale. Per la Nazionale compound è stata una spedizione ricca di soddisfazione anche grazie alla conquista del pass maschile per i Giochi Europei di Cracovia 2023, l’ultima che mancava alla Nazionale per presentarsi al completo all’evento polacco. Gli azzurri del compound, in finale, battono 229-221 la Grecia, con Marco Bruno, Elia Fregnan e Michea Godano che dominano gli ellenici e vincono tutti i parziali della gara (56-54, 57-55, 59-56, 57-56), portandosi a casa meritatamente il metallo più prezioso.

Finisce, invece, con la sconfitta in finale la cavalcata dell’Italia del compound femminile nella gara a squadre. Paola Natale, Marcella Tonioli e Sara Ret si arrendono di un solo punto, 230-229, alla Gran Bretagna. Sfida al cardiopalma quella che vale il bronzo per Marco Bruno: l’atleta italiano batte, nella finale per il terzo posto individuale compound, il greco Kostantinos Dimitrios Drakiotis solamente alla freccia di spareggio. Entrambi i tiri finiscono sul 9, ma l’azzurro va più vicino al centro e vince la gara. La prossima gara degli azzurri sarà la prima tappa di Coppa del Mondo che si svolgerà ad Antalya, in Turchia, tra il 17 e il 23 aprile.