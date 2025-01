Primo raduno dell’anno per la Nazionale Olimpica di tiro con l’arco, che si è messa al lavoro a Cantalupa, nei pressi di Torino, sede del Centro Tecnico Federale. Gli arcieri azzurri fino a domani, venerdì 10 gennaio, si alleneranno in gruppo in vista del primo appuntamento di spicco della stagione, vale a dire gli Europei indoor di Samsun, in Turchia, che si disputeranno dal 17 al 23 febbraio, ma fra pochi giorni si fa sul serio con la tappa delle World Series indoor di Nimes, in Francia.

Lo staff tecnico, formato dal direttore tecnico di settore Giorgio Botto, dai tecnici Matteo Bisiani, Amedeo Tonelli e Natalia Valeeva, dal Preparatore Atletico Jacopo Cimmarrusti e dallo psicologo Manolo Cattari, è al lavoro in queste ore con un gruppo ristretto di 14 arcieri. I convocati per il primo raduno dell’anno sono, nel dettaglio, capitanati dall’espertissimo azzurro di punta e olimpionico Mauro Nespoli (Aeronautica Militare), con lui anche Matteo Borsani (Arcieri del Roccolo), Federico Musolesi (Aeronautica Militare), Matteo Bilisari (Maremmana Arcieri), Massimiliano Mandia (Fiamme Azzurre), Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre) per quanto riguarda gli uomini, e poi le donne Roberta Di Francesco (Arcieri Abruzzesi), Tatiana Andreoli (Fiamme Oro), Chiara Rebagliati (Fiamme Oro), Elisabetta Mijno (Arcieri delle Alpi), Lucilla Boari (Fiamme Oro), Vanessa Landi (Aeronautica Militare), Loredana Spera (Arcieri della Signoria) e Lucia Mosna (Arcieri Valli Di Non E Di Sol).

LE WORLD SERIES FANNO TAPPA A NIMES

Come detto, però, il focus è anche sulla grande classica della stagione indoor che torna in calendario e viene inserita nel percorso delle Indoor World Series. Si tratta del Nimes Archery Tournament inserito all’interno del percorso delle Indoor World Series, in programma nella cittadina francese dal 17 al 19 gennaio, e nella quale si sfideranno tutti i più importanti arcieri del mondo, a caccia peraltro anche di un posto nelle finali di Las Vegas di marzo.

Ci saranno tantissimi italiani a Nimes, e l’obiettivo per gli arcieri azzurri è quello di mettersi in luce e strappare un posto nel team che a febbraio sarà poi impegnato in terra turca per la rassegna continentale. Tra loro, ancora una volta spicca Mauro Nespoli, reduce dall’oro a Taipei e dalla consequenziale leadership della classifica generale delle Indoor Series. C’è spazio anche per Alessandro Paoli, che ha vinto la prima tappa di Losanna, oltre a Federico Musolesi, Matteo Borsani e Marco Morello. Per quanto riguarda l’arco olimpico femminile, impegnate a Nimes Chiara Rebagliati, Claudia Mandia, Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Vanessa Landi e la campionessa paralimpica Elisabetta Mijno.

E’ ampia anche la pattuglia azzurra del compound: al maschile ecco Michea Godano, Marco Bruno, Roberto Carosati, Matteo Bonacina e il giovane Lorenzo Gubbini reduce da due podi a livello di Under 21, mentre al femminile troviamo Elisa Roner, campionessa in carica delle Indoor Series, Paola Natale, Francesca Aloisi, Marcella Tonioli, Elisa Bazzichetto e Andrea Nicole Moccia, oltre a Giulia Di Nardo argento nella prima tappa di Losanna. A Nimes, anche in virtù di una giusta preparazione in vista degli Europei, sarà presente anche la categoria dell’arco nudo: tra lgi italiani in gara anche Simone Barbieri, tra gli specialisti azzurri.

COME SEGUIRE LE GARE DI NIMES

Come riferisce la FITARCO, la gara di Nimes inizierà venerdì 17 gennaio con i turni di qualifica a cui seguiranno sabato tutte le eliminatorie di ogni classe e divisione. Domenica sarà invece la giornata delle finali con al mattino tutte le sfide giovanili e al pomeriggio dalle 13,30 in poi tutti i match dei senior che asseganno le medaglie. Le finali della gara di Nimes saranno trasmesse in diretta streaming da Archery +, mentre le notizie dei risultati le prestazioni degli italiani saranno seguiti anche sul sito e sui social federali.