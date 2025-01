Paula Botet vince la sprint di Oberhof, valida per la Coppa del Mondo femminile di biathlon. La francese conquista la prima vittoria, e il primo podio, in carriera grazie a un incredibile doppio zero centrato in una giornata con condizioni proibitive, tra pioggia, vento e nebbia. Buona prestazione sugli sci della transalpina, che approfitta dei tre errori (1 in piedi, 2 a terra) della connazionale Braisaz-Bouchet, quarta con il miglior tempo sugli sci, per centrare la prima gioia all’esordio in Coppa del Mondo. Podio tutto di sorprese con le prime affermazioni in top 3 anche per la norvegese Kirkeeide, seconda a 31″1, e per la bulgara Todorova, terza a 35″. Dominio totale della Francia, che ne piazza sei nelle prime dodici. Michelon e Jeanmonnot tengono il passo delle connazionali, ma non vanno oltre il sesto e il settimo posto. Appena fuori dalle dieci c’è Julia Simon (12ª). Svezia in ginocchio. Le sorelle Oeberg chiudono lontanissime con tanti errori al poligono. Male anche Magnusson. Regge la Finlandia con il quinto posto di Minkkinen e l’ottavo di Leinamo. Michela Carrara è la migliore delle italiane con un buon sedicesimo posto con un solo errore al poligono. Zero per Dorotea Wierer, che chiude i poligoni con tempi alti e non trova la solita velocità sugli sci tagliando il traguardo in 19ª posizione.

In classifica generale resta in testa la tedesca Preuss, oggi al limite delle prime trenta a causa di un doppio errore nella serie in piedi. Jeanmonnot scavalca Elvira Oeberg al secondo posto. Si inserisce in top ten la francese Michelon, che ha già collezionato quattro piazzamenti a punti in Coppa del Mondo.

La gara

Subito condizioni climatiche in peggioramento appena iniziato il primo giro. La bulgara Todorova, pettorale numero 2, è rapida e si toglie subito la serie a terra centrando lo zero. Scende la pioggia e sale il vento. Aumentano le difficoltà al poligono con Elvira Oeberg che si tira subito fuori dalla lotta con 3 errori a terra. Svezia in ginocchio anche con i 3 errori di Magnusson e Hanna Oeberg. Zero per Wierer, ma con tempi di ricarica alti. Zero velocissimo per Botet, che chiude il primo giro con 30 secondi su Todorova. Braisaz apre con un errore a terra.

Nel secondo giro arriva la nebbia a complicare la serie in piedi. Arrivano due errori per Braisaz, che si toglie dalla corsa alla vittoria nonostante il miglior tempo sugli sci a fine gara. Zero in 24 secondi per Botet che vola ampiamente al comando. Primo errore per Todorova che taglia il traguardo per prima, ma viene subito superata dalla francese. Zero per la norvegese Kirkeeide, che si inserisce a sorpresa al secondo posto. Ai piedi del podio Braisaz con 40 secondi di ritardo. 9/10 per Carrara, che, nonostante qualche difficoltà sugli sci, sfiora la top 15 chiudendo 16ª. Poligono proibitivo per Wierer, che in mezzo alla nebbia più totale trova un altro zero ma anche qui con tempi alti. L’azzurra non va oltre il 19° posto a causa di una condizione fisica non esaltante. Sprofonda anche la leader della generale Preuss con due errori in piedi. La tedesca regge sugli sci nel finale e limita i tanni concludendo 28ª a 2’00″2.

La top ten di giornata

Paula Botet (FRA) 22’52″8 Maren Kirkeeide (NOR) +31″1 Milena Todorova (BUL) +35″ Justine Braisaz-Bouchet (FRA) +40″3 Suvi Minkkinen (FIN) +47″8 Oceane Michelon (FRA) +49″9 Lou Jeanmonnot (FRA) +52″5 Sonja Leinamo (FIN) +54″4 Julia Tannheimer (GER) +56″4 Selina Grotian (GER) +59″

16. Michela Carrara (ITA) +1’33″7

19. Dorotea Wierer (ITA) +1’36″7

44. Martina Trabucchi (ITA) +2’39”

51. Samuela Comola (ITA) +3’02″9

67. Ilaria Scattolo (ITA) +3’36″5



La classifica di Coppa del Mondo aggiornata

Franziska Preuss (GER) 578 punti Lou Jeanmonnot (FRA) 393 Elvira Oeberg (SWE) 375 Julia Simon (FRA) 344 Suvi Minkkinen (FIN) 335 Justine Braisaz-Bouchet (FRA) 323 Vanessa Voigt (GER) 307 Jeanne Richard (FRA) 290 Selina Grotian (GER) 266 Oceane Michelon (FRA) 257

14. Dorothea Wierer (ITA) 211

28. Hannah Auchentaller (ITA) 133

30. Samuela Comola (ITA) 114

40. Michela Carrara (ITA) 63

50. Martina Trabucchi (ITA) 46

I prossimi appuntamenti

4. OBERHOF (GER)

Gio. 09/01/25 – Sprint femminile – ore 14.20

Sab. 11/01/25 – Pursuit femminile – ore 12.30

Dom. 12/01/25 – Staffetta mista – ore 12.00

Dom. 12/01/25 – Staffetta singola mista – ore 14.30

5. RUHPOLDING (GER)

Gio. 16/01/25 – Individuale femminile – ore 14.10

Sab. 18/01/25 – Staffetta femminile – ore 14.20

Dom. 19/01/25 – Mass start femminile – ore 15.00

6. ANTERSELVA (ITA)

Gio. 23/01/25 – Sprint femminile – ore 14.30

Sab. 25/01/25 – Pursuit femminile – ore 13.00

Dom. 26/01/25 – Staffetta femminile – ore 11.30

MONDIALI – LENZERHEIDE (SVI)

Mer. 12/02/25 – Staffetta mista – ore 14.30

Ven. 14/02/25 – Sprint femminile – ore 15.05

Dom. 16/02/25 – Pursuit femminile – ore 12.05

Mar. 18/02/25 – Individuale femminile – ore 15.05

Gio. 20/02/25 – Staffetta singola mista – ore 16.05

Sab. 22/02/25 – Staffetta femminile – ore 12.05

Dom. 23/02/25 – Mass start femminile – ore 13.45

7. NOVE MESTO (CZE)

Ven. 07/03/25 – Sprint femminile – ore 17.20

Sab. 08/03/25 – Pursuit femminile – ore 17.40

Dom. 09/03/25 – Staffetta femminile – ore 16.45

8. POKLJUKA (SLO)

Gio. 13/03/25 – Individuale femminile – ore 15.15

Sab. 14/03/25 – Staffetta mista – ore 13.05

Sab. 15/03/25 – Staffetta singola mista – ore 15.45

Dom. 16/03/25 – Mass start femminile – ore 13.05

9. OSLO (NOR)

Ven. 21/03/25 – Sprint femminile – ore 16.15

Ven. 22/03/25 – Pursuit femminile – ore 16.05

Ven. 23/03/25 – Mass start femminile – ore 15.45