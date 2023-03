Tiro con l’arco, definito il tabellone dei Campionati Assoluti

La linea di tiro della Fiera di Rimini ha ospitato oltre 380 arcieri della divisione olimpica. Le 60 frecce di qualifica tirate a 18 metri hanno assegnato i titoli di classe Ragazzi, Allievi, Juniores, Senior e Master e hanno definito anche il tabellone degli scontri diretti individuali e a squadre che si disputeranno domani, fino a determinare la chiusura del campionato con l’assegnazione dei titoli italiani assoluti.

Ad assicurarsi l’accesso agli ottavi di finale, realizzando i migliori 16 punteggi assoluti, sono quasi tutti gli azzurri, che in diversi casi dovranno vedersela con atleti in forza alla Nazionale giovanile, stimolati dalla sfida con i big che potrebbe valere il tricolore. Il programma di domani prevede al mattino, a partire dalle ore 9:30, ottavi, quarti, semifinali e finali per il bronzo individuale, seguite dai quarti di finale e semifinali a squadre. Alle ore 13:30 circa il via alle sfide per le medaglie assolute.