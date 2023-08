Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Parigi 2023: bene gli azzurri dopo la qualifica del ricurvo

Nella quarta tappa di Coppa del Mondo di tiro con l’arco, a Parigi, nel pomeriggio ha avuto luogo la qualifica del ricurvo e il primo turno eliminatorio. Nel maschile in cima alla classifica figurano i tre sudcoreani Lee Wo Seok (695), Kim Je Deok (693) e Kim Woojin (688). Per l’Italia decimo Mauro Nespoli (682), trentesimo Matteo Borsani (671), sessantaduesimo Federico Musolesi (660) e novantasettesimo Alessandro Paoli (641). Quest’ultimo ha rotto un flettente durante le 72 frecce e ha dovuto gareggiare con l’arco di riserva anche nel primo scontro, dove è stato battuto da Hall (Gbr) 6-0. Musolesi è riuscito a superare allo spareggio Tai (Tpe) 6-5 (10-9) e venerdì affronterà ai 32esimi Kim Woojin (Kor). Borsani ha avuto la meglio su Goncalves (Por) 6-4 e affronterà Habjan Malavasic (Slo), mentre Nespoli ha battuto Rokita (Pol) 6-0 e dovrà vedersela con Broeksma (Ned). Nella prova a squadre gli azzurri Nespoli, Borsani e Musolesi hanno ottenuto il decimo punteggio (2013) e domani ai dodicesimi sfideranno la Polonia (Kupczak, Osuch, Smolinski​).

Nel femminile hanno chiuso ai primi tre posti Lim Sihyeon (Kor) con 686 punti, Alejandra Valencia (Mex) con 679 e Casey Kaufhold (Usa) con 677. Tatiana Andreoli, quarantunesima con 645, è la prima delle italiane. Dopo di lei figura Chiara Rebagliati, quarantacinquesima con 644. Più indietro Lucilla Boari, cinquantaduesima con 638 e Roberta Di Francesco, sessantunesima con 634. Andreoli ha superato al primo turno Enriquex (Gua) 6-0 e venerdì affronterà Ruiz (Mex); Boari ha battuto Parnat (Est) 6-2 e se la vedrà con Kroppen (Ger); Rebagliati allo spareggio ha superato Jangnas (Swe) 6-5 (10-8) e affronterà Noda (Jpn), mentre Di Francesco ha avuto la meglio su Machado (Bra) 7-1 e cerca il pass contro Kang (Kor). Nella prova a squadre Andreoli, Rebagliati e Boari hanno concluso con il quattordicesimo punteggio (1927) e domani sfideranno ai dodicesimi il Brasile (Canetta, Dos Santos, Machado)​. Nel mixed team Tatiana Andreoli e Mauro Nespoli hanno chiuso col quindicesimo punteggio (1327) e venerdì affronteranno la Colombia (Rendon, Enriquez).

Dopo le eliminatorie delle squadre compound, i terzetti italiani non superano ottavi e quarti. Le azzurre Marcella Tonioli, Elisa Roner e Francesca Aloisi hanno superato agli ottavi la Francia (Dodemont, Herve, Renaudin) 231-229, ma sono poi state battute ai quarti dalla Corea del Sud (Oh, So, Song), vincente 233-225. Il cammino si è fermato agli ottavi per Leonardo Costantino, Michea Godano e Jesse Sut, superati dall’India (Deotale, Jawkar, Verma) 239-235.