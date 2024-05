Tiro con l’arco: azzurri ad Essen per gli Europei, obiettivo Parigi 2024

Pochi giorni al via del primo grande appuntamento della stagione all’aperto con gli Europei outdoor di tiro con l’arco, importante rassegna in vista dei Giochi di Parigi 2024. Ad Essen, in Germania, dove sabato si svolgerà anche il Congresso World Archery Europe, gli azzurri proveranno a qualificarsi per le prossime Olimpiadi di Parigi per cui la Nazionale fino a oggi ha conquistato un pass nell’individuale femminile grazie a Chiara Rebagliati ai Giochi Europei 2023.

Prima della rassegna continentale, il 5 e il 6 maggio, ci sarà infatti il torneo di qualificazione individuale a cui parteciperanno per l’Italia i tre arcieri selezionati per la gara maschile: Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi, i quali partiranno domani per la Germania e avranno la possibilità di ottenere un posto tra i due disponibili nel maschile. Nel primo giorno di competizione verranno tirate le 72 frecce di ranking round a cui seguiranno gli scontri diretti fino agli ottavi di finale; il 6 maggio invece ci saranno quarti, semifinali e finali che assegneranno le due carte valide per i Giochi.

Per quello che riguarda la qualificazione olimpica a squadre c’è un solo posto disponibile sia per gli uomini che per le donne, che verranno messi in palio attraverso la competizione a squadre valida anche per i titoli europei. In questo caso l’Italia parteciperà in entrambe le gare con la possibilità di ottenere i tre pass maschili e i tre femminili per arrivare alle Olimpiadi al gran completo. L’Europeo inizierà martedì 8 maggio con il ranking round che stabilisce il tabellone degli scontri diretti e mercoledì 9 maggio si disputeranno subito le eliminatorie a squadre fino alle semifinali. La competizione si concluderà domenica 12 maggio con le finali a squadre dell’arco olimpico, decisive per staccare il biglietto per la Francia.

Nell’arco olimpico maschile sono stati convocati Federico Musolesi (Aeronautica Militare), Mauro Nespoli (Aeronautica Militare) e Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre), nel femminile la chiamata è arrivata per il terzetto delle Fiamme Oro formato da Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati. Sei anche gli arcieri che parteciperanno nel compound con la selezione maschile che sarà formata da Marco Bruno (Fiamme Azzurre), Federico Pagnoni (Arcieri Città Di Terni) e Michea Godano (Arcieri Tigullio) e quella femminile che vedrà al via Andrea Nicole Moccia (Arcieri del Torresin), Elisa Roner (Fiamme Gialle) e Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino) con le ultime due che arrivano alla rassegna dopo l’ottimo argento a squadre conquistato in Coppa del Mondo a Shanghai. Lo staff che seguirà gli azzurri agli Europei sarà composto dal capo delegazione Elena Forte, dal direttore tecnico dell’Olimpico Giorgio Botto, dai tecnici dell’olimpico Matteo Bisiani e Amedeo Tonelli, dal tecnico del compound Andrea Falcinelli, dal fisioterapista Francesco Berardi e dallo psicologo Manolo Cattari.