Tiro con l’arco, World Cup Medellin 2023: azzurri eliminati sia nel compound che nelle gare a squadre

Termina agli ottavi di finale l’avventura delle squadre azzurre dell’arco olimpico in World Cup a Medellin, in Colombia. Il terzetto maschile Alessandro Paoli, Mauro Nespoli e Federico Musolesi viene eliminato agli ottavi di finale dal Brasile (De Carvalho Almeida, D’Almeida, Zwick Ely) con il risultato di 5-1. Stessa sorte per la formazione femminile di Lucilla Boari, Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati sconfitta 6-0 dal Giappone (Noda, Sugimoto, Yamauchi).

Fuori dai giochi anche i compoundisti azzurri che non vanno oltre il secondo turno nelle eliminatorie individuali. Tra gli uomini Michea Godano batte 150-143 il britannico Crow, ma si arrende subito dopo al croato Buden 147-144. Stesso percorso per Federico Pagnoni, prima vincente con lo sloveno Modic 148-145 e poi eliminato dallo statunitense Sullivan 145-141. Fuori al primo scontro Marco Bruno battuto 145-144 da Pizzarro. Tra le donne a salutare subito la competizione è Marcella Tonioli dopo il 142-143 con Alvarenga Funes. Una vittoria e una sconfitta invece per Elisa Roner e Irene Franchini, la prima batte 146-139 la cilena Zuniga e si arrende alla messicana Bernal, la seconda vince con Cordero Mateo 145-139 e viene eliminata dall’indiana Kaur 146-143.