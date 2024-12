Il 2024 si sta per chiudere ed è dunque tempo di World Archery Awards. I migliori arcieri dell’anno solare sono stati selezionati dalla Federazione Internazionale, che ha stilato le liste dei candidati al titolo, composte da cinque atleti per categoria. La decisione sarà nelle mani degli appassionati, che potranno votare sul sito di worldarcheryawards.com. Gli utenti dovranno semplicemente cliccare sul proprio atleta preferito, con le votazioni aperte fino al 10 gennaio. L’Italia vanta la presenza di due arcieri nell’elenco: Elisa Roner nel compound femminile e Stefano Travisani nel para-archery maschile.

Elisa Roner

Elisa Roner, tesserata Fiamme Gialle, ha concluso un vittorioso 2024. Il talento azzurro ha ottenuto il successo nella Coppa del Mondo di Antalya, collezionando il titolo per la prima volta nel corso della sua carriera e debuttando così nelle Finali di World Cup. In occasione degli Europei di Essen, Roner ha raggiunto la finale oro, dovendosi poi accontentare della medaglia d’argento. Un altro secondo posto è arrivato in occasione degli Europei Indoor di Varazdin, dove ha raggiunto il podio nella prova a squadre con Andrea Nicole Moccia e Marcella Tonioli. L’italiana sfiderà l’inglese Ella Gibson, l’estone Meeri-Marita Paas, Sara Lopez dalla Colombia e la messicana Andrea Becerra.

Stefano Travisani

Stefano Trevisani, arciere delle Fiamme Azzurre, arriva al World Archery Awards fresco di oro paralimpico nel mixed. L’azzurro ha ottenuto il successo nei Giochi di Parigi 2024 insieme a Elisabetta Mijno. Il duo aveva già fatto faville alcuni mesi prima, quando aveva ottenuto la medaglia d’argento negli Europei di Roma. Travisani è stato inserito nella top-5 insieme ai due statunitensi Matt Stutzman e Jason Tabansky, l’indiano Harvinder Singh e l’inglese Nathan MacQueen. A sorpresa, Mijno non è invece rientrata nella lista del para-archery femminile, nonostante l’oro e il bronzo della rassegna a cinque cerchi francese.

LA LISTA DEI CANDIDATI

Breaktrough

Megan Havers (Gran Bretagna)

Jeon Hunyoung (Corea del Sud)

Nam Suhyeon (Corea del Sud)

Sawyer Sullivan (USA)

Elif Gokkir (Turchia)

Allenatori

Hong Seungjin (Corea del Sud)

Romain Girouille (Francia)

Goktug Ergin (Turchia)

Giudici di gara

Andrea Aguilar (Guatemala)

Christophe Pezet (Francia)

Maki Nakano (Giappone)

Olimpico maschile

Kim Woojin (Corea del Sud)

Brady Ellison (USA)

Mete Gazoz (Turchia)

Matias Grande (Messico)

Lee Woo Seok (Corea del Sud)

Olimpico femminile

Lim Sihyeon (Corea del Sud)

Casey Kaufhold (USA)

Li Jiaman (Cina)

Lisa Barbelin (Francia)

Deepika Kumari (India)

Compound maschile

James Lutz (USA)

Mike Schloesser (Olanda)

Mathias Fullerton (Danimarca)

Priyansh (India)

Sawyer Sullivan (USA)

Compound femminile

Ella Gibson (Gran Bretagna)

Meeri-Marita Paas (Estonia)

Sara Lopez (Colombia)

Andrea Becerra (Messico)

Elisa Roner (Italia)

Para-Archery maschile

Matt Stutzman (USA)

Jason Tabansky (USA)

Harvinder Singh (India)

Nathan MacQueen (Gran Bretagna)

Stefano Travisani (Italia)

Para-Archery femminile

Jodie Grinham (Gran Bretagna)

Tracy Otto (USA)

Oznur Cure Girdi (Turchia)

Fatemeh Hemmati (Iran)

Chen Minyi (Cina)