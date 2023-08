Tiro con l’arco: Tonioli sfiora la semifinale alla Coppa del Mondo di Parigi

In quel di Parigi stanno andando in scena i Mondiali di Tiro con l’arco che hanno visto un’Italia che non è riuscita a centrare i primi quattro posti in nessuna categoria. Al termine delle eliminatorie della quarta di Coppa del mondo a Parigi le squadre azzurre del ricurvo si fermano agli ottavi e ai quarti. Gli azzurri con Matteo Borsani, Mauro Nespoli e Federico Musolesi hanno superato la Polonia al primo turno 6-2, ma sono poi stati battuti al secondo match dal Canada. Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati hanno vinto ai dodicesimi con il Brasile 6-0 e agli ottavi contro gli Usa (Kaufhold, Mucino-Fernandez, Sasai) 5-4 dopo lo spareggio (28-26), ma sono poi state sconfitte ai quarti dall’India (Bhajan Kaur, Bhakat, Kaur), vincente 5-1.

Chi è andata meglio, invece, è stata Marcella Tonioli, che ha superato nell’ordine Snak Nisi (Bra) allo spareggio 140-140 (10-8), Oh (Kor) con un altro shoot-off 146-146 (9+-9), Prieels (Bel) 143-142 e infine, ai quarti, è stata fermata da Gellenthien (Den) 140-142. Nel maschile il derby azzurro ai 32esimi ha visto la vittoria di Jesse Sut su Michea Godano 147-144. Sut è stato poi fermato da Jawkar 144-147. In semifinale sabato si sfideranno Heincz (Sui)-Becerra (Mex) e Pizarro (Pur)-Busansky (Svk).