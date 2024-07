Olimpiadi Parigi 2024, tiro con l’arco: quattro convocati italiani, l’elenco completo

Al Salone d’Onore del Coni, sono state presentate le squadre azzurre di tiro con l’arco per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. L’Italia sarà rappresentata da 4 arcieri alle Olimpiadi (3 uomini, 1 donna) e da 9 arcieri alle Paralimpiadi (3 uomini, 6 donne).

Chiara Rebagliati (Fiamme Oro), Federico Musolesi (Aeronautica Militare), Mauro Nespoli (Aeronautica Militare), Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre) rappresenteranno l’Italia per l’arco olimpico. “Il tiro con l’arco è tornato prepotentemente protagonista nel mondo a cinque cerchi, conosco benissimo l’impegno della Federazione e dei tecnici. Abbiamo grandi aspettative, per fare qualcosa in più rispetto a Tokyo abbiamo bisogno della Federazione dell’arco”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso della presentazione della squadra olimpica e paralimpica del tiro con l’arco in vista di Parigi 2024. “Tutti questi risultati sono arrivati nonostante si sia dovuto fare i conti con le difficoltà sempre maggiori per qualificarsi – ha sottolineato Malagò – D’altronde, a Parigi ci saranno 10.500 atleti, divisi equamente tra donne e uomini, contro gli 11.600 di Tokyo”.

“Se dicessi che non abbiamo obiettivi direi una bugia. Le aspettative sono tante, i ragazzi sono forti e hanno grandi possibilità. Non voglio mettere ansia dicendo una, due o tre medaglie, perché può succedere di tutto, ma sono sicuro che fino alla fine lotteranno per andare sul podio. Di questo ne ho la certezza, visto quanto si sono impegnati nelle qualifiche e ancora adesso per essere pronti per Parigi. Le certezze me le danno con il loro comportamento”. Queste le parole del presidente della Fitarco, Mario Scarzella, a margine della presentazione della squadra olimpica e paralimpica del tiro con l’arco per Parigi 2024. “Il senso di responsabilità è tanto, guidare una federazione che non smette di salire sul podio da tante Olimpiadi e Paralimpiadi vuol dire avere un impegno massimo verso i ragazzi. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, li chiamo così perché li sento vicini: partecipare con loro è bello, mi danno molte soddisfazioni e sono molto vicino a loro”, ha concluso Scarzella

Mauro Nespoli è pronto a dare battaglia: “Il livello è salito tantissimo, l’abbiamo visto lo scorso anno ai Mondiali e ne abbiamo avuto la conferma quindici giorni fa ad Antalya. Noi facciamo il possibile per stare al passo, c’è grande aspettativa nel tiro con l’arco, la nostra è una tradizione di medaglie. Non sono scaramantico, per cui rinnovo l’impegno nei confronti di tutti: andremo a Parigi con l’obiettivo di vincere, non ci accontenteremo di meno”.

QUALIFICATI ITALIANI TIRO CON L’ARCO

Gara maschile e gara a squadre: Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Alessandro Paoli

Gara femminile: Chiara Rebagliati