Giochi Europei Cracovia 2023, tiro con l’arco: niente pass per Nespoli e Paoli, Bruno argento nel compound

Niente quarti di finale, ma soprattutto niente pass olimpico per Parigi 2024 per Alessandro Paoli e Mauro Nespoli, che sono stati impegnati nelle eliminatorie individuali del ricurvo ai Giochi Europei di Cracovia 2023. Per entrambi c’è l’eliminazione agli ottavi di finale: il primo perde contro l’olandese Wijler 6-4, l’altro invece deve arrendersi al tedesco Unruh 6-2. L’olandese, nono della classifica mondiale e numero sette del tabellone, vince il primo set 28-27. Paoli pareggia i due successivi a quota 28 e nel quarto torna in partita con il 29-28 che trascina il verdetto al quinto set, che sorride però a Wijler per 28-27 che vale il 6-4 finale. Subito fuori come detto anche Mauro Nespoli. L’argento individuale di Tokyo 2020 parte male, lasciando il primo set al tedesco Unruh, ma recupera con il 29-26 del secondo parziale. I successivi 28-27 e 29-28 però regalano il pass per i quarti all’avversario, che chiude 6-2.

Medaglia d’argento nel compound per Marco Bruno. L’oro va allo slovacco Josef Bosansky che nella finalissima si è imposto 144-146 sull’azzurro. Resta comunque un cammino da ricordare per Bruno che ai quarti di finale è riuscito ad eliminare il favorito della vigilia, Mike Schloesser, olandese numero uno del mondo, con un vittoria allo shoot off. Dopo il 148-148, entrambe le frecce finiscono sul 10 ma quella di Bruno è più vicina al centro e vale il passaggio in semifinale, dove ad arrendersi stavolta è il polacco Lukasz Przybylski che cede 145-144. Poi la finalissima, che ha visto Bruno e Bosansky partire con un 28. Decisivo l’allungo nel secondo parziale (29-30) con lo slovacco che nel quarto round ha trovato un 28-29 che è valso un’altra lunghezza di vantaggio. A Bruno infine non è bastato un quinto set da 30. Per lui si tratta comunque del secondo podio all’interno della manifestazione polacca, dopo il bronzo ottenuto nel mixed team assieme ad Elisa Roner, trionfatrice ieri nella competizione individuale. La medaglia di bronzo è andata al turco Emircan Haney che ha battuto il polacco Lukasz Przybylski con lo score di 149-146.