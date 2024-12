Il movimento del tiro a segno azzurro chiude un 2024 più che positivo. I Giochi di Parigi 2024 hanno regalato due medaglie nelle Olimpiadi e una nelle paralimpiadi, con le imprese di Federico Nilo Maldini, Paolo Monna e Davide Franceschetti che hanno attirato un nuovo pubblico. Ora la Uits, Unione Italiana Tiro a Segno, si prepara ad un prossimo quadriennio impegnativo. L’obiettivo sono i Giochi di Los Angeles 2028.

”Nonostante le molteplici difficoltà affrontate nel corso dell’ultimo triennio, legate al prolungato periodo di commissariamento dell’Unione, siamo riusciti a riorganizzare l’ente in modo strutturale e su tutti i fronti”, ha dichiarato il Presidente dell’Unione Italiana Tiro a Segno Costantino Vespasiano. ‘‘Sul piano sportivo, i risultati conseguiti sotto la guida del Direttore Pierluigi Ussorio sono evidenti e rappresentano motivo di orgoglio e soddisfazione. Per quanto concerne la promozione e la comunicazione, abbiamo puntato su figure di alto profilo, come l’ex campionessa Petra Zublasing nel ruolo di Ambassador, e rafforzato il team con figure professionali di elevato spessore e competenza che condividono i nostri valori e il nostro percorso. Gli investimenti effettuati stanno già producendo risultati concreti. La strada da fare è ancora tanta ma il nostro obiettivo è proseguire su questa linea, rendendo gli atleti, i nostri campioni, sempre più centrali nel processo comunicativo dell’ente”.

Il programma del tiro a segno 2025

7-12 gennaio 2025 – ISSF Grand Prix 10m (Ruse, Slovenia)

1-13 marzo 2025 – Europei a 10m juniores e seniores (Osijek, Croatia)

1-11 aprile 2025 – Coppa del Mondo (Buenos Aires, Argentina) – insieme al tiro a volo

13-22 aprile 2025 – Coppa del Mondo (Lima, Peru) – insieme al tiro a volo

19-27 maggio 2025 – Coppa del Mondo Juniores (Suhl, Germania) – insieme al tiro a volo

8-15 giugno 2025 – Coppa del Mondo (Monaco di Baviera, Germania)

23 luglio – 7 agosto 2025 – Campionati Europei a fuoco 25/50 m (Chateauroux, Francia) – insieme al tiro a volo

16-30 agosto 2025 – Campionati Asiatici (Shymkent, Kazakhstan) – insieme al tiro a volo

13-21 settembre 2025 – Coppa del Mondo (Ningbo, China)

6-16 novembre 2025 – Mondiali tiro a segno (Il Cairo, Egitto)