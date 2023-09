Torino, Vagnati: “Rinnovo Juric? Vediamo nei prossimi mesi la cosa migliore”

“Ci siamo detti che non era il momento di parlarne prima dell’inizio della stagione: siamo allineati insieme a lui per fare il meglio possibile in questi mesi, vediamo nei prossimi mesi cosa sarà meglio per il mister e per il Toro”. Lo ha detto il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, sul futuro del tecnico Juric: “Siamo tutti giudicati dai risultati, c’è un presidente che valuterà il lavoro di tutti e poi si vedrà in maniera molto onesta e speriamo di fare un passettino in avanti: questo è determinato dall’allenamento e dalla partita di domenica, vediamo cosa faremo”.

Su Buongiorno: “C’è stata una richiesta di un club, più volte ci hanno chiesto questa opportunità, e noi abbiamo chiesto ad Alessandro cosa volesse fare e lui ha detto di pensarci una notte, ci ha pensato una notte e non è andato: è una cosa bella, il presidente non ha fatto nessun tipo di forzatura”.