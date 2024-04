Tiro a segno, Torneo qualificazione olimpica Rio de Janeiro: Maldini in finale nella pistola 10 metri

Federico Nilo Maldini si è qualificato per la finale a otto nel torneo di qualificazione olimpica di Rio de Janeiro, in Brasile. L’azzurro è riuscito a totalizzare il settimo punteggio delle qualificazioni, e così ha centrato il pass per il momento conclusivo del preolimpico sudamericano per Parigi 2024. Totale di 581 per l’italiano, al pari del turco Dikec e del coreano Kim, a quattro lunghezze dal leader provvisorio, il tedesco Grimm, che comanda a quota 585. Per l’azzurro, ultima serie di tiro strepitosa con 99 su 100, dalla prima alla quinta invece il ruolino di 96, 97, 96, 96, 97. Fuori con uno degli ultimi punteggi l’altro azzurro, Luca Tesconi, ottantatreesimo con 553 complessivo.

Al femminile non avremo invece nessuna azzurra in finale. Sara Costantino è la migliore con 561 su 600, cinquantacinquesima posizione per lei. Precede Chiara Giancamilli, anche lei con 561 e il cinquantacinquesimo posto, soltanto settantunesima invece Maria Varricchio (552).