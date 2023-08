Tiro a segno, Mondiali Baku 2023: azzurre fuori dalla finale nella carabina 10 metri femminile

Si chiude con un’altra nota negativa la deludente giornata di tiro ai Mondiali di Baku 2023. Nella carabina 10 metri femminile le azzurre non riescono a conquistare l’accesso alla finale e la possibilità di ottenere un pass olimpico per Parigi. La migliora delle nostre è Sofia Ceccarello, che ha chiuso in 23esima piazza con un punteggio di 628.7; subito dietro di lei Martina Ziviani con 628.3. Decisamente più indietro Barbara Gambaro, 63esima con 625.2. All’atto conclusivo accedono Ghosh (India), Chehel Amirani (Iran), Han (China), Gogniat (Svizzera), Veloso (Singapore), Sen (India), Muller (Francia) e Wang (China).